Der SV Kelbra erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 40 Zuschauern einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 40 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Jaroslav Shpikula (SV Kelbra) netzte in der 9. Minute der zweiten Halbzeit (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Kelbraer legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Illia Nosov der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Minute 65: SV Kelbra mit 2:0 Vorsprung

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Luca Connor Matschulat den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (79.). Damit war der Triumph der Kelbraer entschieden. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Eßrich (82. Bornkessel), Eis, Nosov, Khudyi, Barthel, Tagishi (71. Hegenbart), Matschulat (90. Neumann), Gurniak, Shpikula

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Köhler, Kopp, Kräuter, Schell (59. Ghebregergis), Kopp, Ullmann, Rothhoff, Kowol, Dos Prazeres Pires, Drischmann

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40