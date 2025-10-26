Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem Magdeburger SV Börde am Sonntag nicht, als er sich vor 25 Fans mit 2:5 (0:4) gegen die VfB Germania Halberstadt A1 verabschieden musste.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Magdeburger SV Börde und die VfB Germania Halberstadt A1 ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (0:4).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Alexander Michl das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Die Halberstädter legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Cicce Lancine der Torschütze (12.).

Magdeburger SV Börde liegt 0:2 zurück – 12. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt A1 musste einmal Gelb hinnehmen. Und auch Tor Nummer drei, vier und fünf konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (31, 45, 54.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt A1 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Dirk Lehmann kämpfte weiter und in Minute 55 gelang Adrian Rrustemi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

23 Minuten nach der Pause konnte Rrustemi (Magdeburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (68.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Germania Halberstadt A1

Magdeburger SV Börde: Richter – Jahn, Kohle, Bittmann, Neumann, Schuster, Lima Sampa, Westermann (86. Alali), Dunkel, Lampe (71. Tzschöckell), Rrustemi

VfB Germania Halberstadt A1: Hasenbalg – Ucke, Roßberg, Lancine, Behrens (80. Stemmler), Schrader (68. Schneider), Michl, Simon, Leopold, Schürmann (68. Leube), Naujoks

Tore: 0:1 Alexander Michl (7.), 0:2 Cicce Lancine (12.), 0:3 Youen Schrader (31.), 0:4 Cicce Lancine (45.), 0:5 Max Leopold (54.), 1:5 Adrian Rrustemi (55.), 2:5 Adrian Rrustemi (68.); Zuschauer: 25