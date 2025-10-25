Mit einer Niederlage für den FC Halle-Neustadt endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die Turbine Halle II mit 1:2 (1:1).

Halle/MTU. Der FC Halle-Neustadt und die Turbine Halle II haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Es waren schon 27 Minuten des Spiels vergangen, als Gregor Reinemann für Halle traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels. Diesmal war Danut Halibei der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

1:1 im Duell zwischen FC Halle-Neustadt und Turbine Halle II – 47. Minute

Zwölf Minuten nach der Pause konnte Reinemann (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hallenser Elf erzielen (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Turbine Halle II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Halibei (61. Manga), Al-Hamdi (67. Burzlaff), Moh, Teklay (61. Ali Yusuf), Keunang, Zavoloka, Hardt, Tinto, Müller, Shuba

Turbine Halle II: Bergien – Titonis (65. Kasparek), Anders (73. Wehse), Reinemann (90. Zahn), Kuske, Müller, Ermolaev, Everding (83. Hayatou), Leinhoß, Nultsch (65. Büchner), Krziwanie

Tore: 0:1 Gregor Reinemann (27.), 1:1 Danut Halibei (45.+2), 1:2 Gregor Reinemann (57.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45