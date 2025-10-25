Dem Zörbiger FC gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Höhnstedt mit 3:1 (3:0) zu besiegen. 79 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zörbig/MTU. Die 79 Besucher der Sportanlage haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zörbiger schlugen die Gäste aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän. Schiri Marcel Wolf (Sangherhausen) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sechs Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Colin Seliger für Zörbig traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Tom Matthias erzielt.

35. Minute: Zörbiger FC führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Zörbiger brach nicht ab. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Pause. Sechs Minuten nach Anstoß gelang es Vincent Matz, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Salzatalern noch ein Tor zu verschaffen (51.). Der Zörbiger FC hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Teichert, Moreno Silva, Nentwig (46. Lindemann), Oertel, Matthias, Gansen (66. Kleewein), Schmidt (73. Deidok), Hempel, Seliger, Brenner

SV Höhnstedt: Orlamünde – Raase, Göring, Matz, Rickert, Ruckhardt, Mergner (70. Aschenbach), Dressel, Matz, Balashov, Schauer

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79