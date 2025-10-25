Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Kelbra vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Kelbra/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer besiegten das Team aus Weißenfels mit 3:0 (0:0) souverän.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jaroslav Shpikula (SV Kelbra) netzte in der 9. Minute der zweiten Halbzeit (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Illia Nosov (65.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

2:0 Vorsprung für SV Kelbra – 65. Minute

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Luca Connor Matschulat, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (79.). In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Gurniak, Barthel, Tagishi (71. Hegenbart), Khudyi, Nosov, Eis, Matschulat (90. Neumann), Rybak, Shpikula, Eßrich (82. Bornkessel)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Schell (59. Ghebregergis), Kopp, Dos Prazeres Pires, Kowol, Ullmann, Köhler, Rothhoff, Kopp, Kräuter, Drischmann

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40