Der Zörbiger FC erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 79 Fußballfans einen klaren 3:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Zörbig/MTU. Die 79 Besucher der Sportanlage haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zörbiger besiegten das Team aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän. Schiri Marcel Wolf (Sangherhausen) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sechs Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Colin Seliger (Zörbiger FC) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Matthias den Ball ins Netz.

Zörbiger FC führt nach 35 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Vincent Matz (Höhnstedt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Höhnstedt erzielen (51.). Der Zörbiger FC hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Gansen (66. Kleewein), Nentwig (46. Lindemann), Hempel, Moreno Silva, Teichert, Matthias, Schmidt (73. Deidok), Brenner, Seliger, Oertel

SV Höhnstedt: Orlamünde – Balashov, Rickert, Dressel, Ruckhardt, Göring, Mergner (70. Aschenbach), Raase, Schauer, Matz, Matz

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79