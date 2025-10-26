Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am vergangenen Sonntag war der Magdeburger SV Börde gegenüber der VfB Germania Halberstadt A1 machtlos und wurde mit 2:5 (0:4) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der Magdeburger SV Börde und die VfB Germania Halberstadt A1 am Sonntag 2:5 (0:4) getrennt.

Alexander Michl (VfB Germania Halberstadt A1) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Cicce Lancine der Torschütze (12.).

Minute 12: Magdeburger SV Börde 0:2 im Hintertreffen

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt A1 kassierte einmal Gelb. Und auch Tor Nummer drei, vier und fünf konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (31, 45, 54.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt A1 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Dirk Lehmann kämpfte weiter und in Minute 55 gelang Adrian Rrustemi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Das letzte Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Pause, als Rrustemi den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (68.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Germania Halberstadt A1

Magdeburger SV Börde: Richter – Schuster, Bittmann, Kohle, Dunkel, Westermann (86. Alali), Lampe (71. Tzschöckell), Rrustemi, Lima Sampa, Neumann, Jahn

VfB Germania Halberstadt A1: Hasenbalg – Michl, Schrader (68. Schneider), Roßberg, Schürmann (68. Leube), Lancine, Naujoks, Ucke, Leopold, Simon, Behrens (80. Stemmler)

Tore: 0:1 Alexander Michl (7.), 0:2 Cicce Lancine (12.), 0:3 Cicce Lancine (31.), 0:4 Cicce Lancine (45.), 0:5 Max Leopold (54.), 1:5 Adrian Rrustemi (55.), 2:5 Adrian Rrustemi (68.); Zuschauer: 25