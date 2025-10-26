Der VfB Merseburg errang am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den SC Bernburg.

Merseburg/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Ulmenweg eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Merseburger gewannen knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Bernburg.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Oliver Hillemann für Merseburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Tim Knerler (5.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

5. Minute: VfB Merseburg liegt mit 2:0 vorne

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Maximilian Roß kam rein für Maso Erovic und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite sprangen Pepe Streithoff für Til Heitzmann und Dustin Strobach für Felix Hilmer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

19 Minuten nach der Pause konnte Dustin Strobach (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Der VfB Merseburg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – J. L. Wagner, Korngiebel, Berndt (81. Arndt), Knerler (90. Kothe), Nicodemus (75. Dähne), Bierschenk, Erovic (61. Roß), Hillemann, Frühauf (63. Voigt), D. Wagner

SC Bernburg: Friedrich – Heitzmann (7. Streithoff), Schauer, Staat (57. Schmidt), Lange, Becker, Fahland, Krüger, Lange, Hilmer (51. Strobach), Raeck

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78