Langenstein/MTU. Sechsmal hat der SV Langenstein am Sonntag gegen die Gegner aus Quedlinburger eingenetzt. 6:0 (1:0) für die Langensteiner.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Janne Andreas Neutzner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Langenstein noch einen drauf: In Minute 52 wurde ein weiteres Tor durch Daniel Holtzheuer erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Krumnow traf in Minute 73, Richard Götting in Minute 80 und Neutzner in Minute 81. Spielstand 5:0 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Götting (Langenstein) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 6:0 gingen die Langensteiner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – Quedlinburger SV

SV Langenstein: Eitz – Pinta (80. Schulmeyer), Ferdenus, Hanke (75. Liebing), Neutzner, Priese, Krumnow, Schulze, Bellan (46. Gifhorn), Rappe (62. Hoeft), Holtzheuer (62. Götting)

Quedlinburger SV: Demchenko – Deiters, Brunner (90. Meves), Apel, Stertz (75. Bode), Filippov, Spannaus, Pflug (67. Möller), Hamann (79. Rink), Beti, Lindow (32. Gabriel)

Tore: 1:0 Janne Andreas Neutzner (25.), 2:0 Daniel Holtzheuer (52.), 3:0 Maximilian Krumnow (73.), 4:0 Richard Götting (80.), 5:0 Janne Andreas Neutzner (81.), 6:0 Richard Götting (84.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Finn Kreisel; Zuschauer: 64