Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Sonntag war die Germania Olvenstedt gegenüber dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Olvenstedt und Magdeburg-Neustadt ist mit einer klaren 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Maisam Mohammadi (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lias Schäfer den Ball ins Netz (23.).

Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Mohammadi konnte seinem Team in Minute 46 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 2

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Mohammadi, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (74.). In Spielminute 81 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Bagrovski (46. Zahiti), Böer, Eckardt, Kapsch, Golde, Kohl, Farhangnia (58. Shen), Stahl, Schäfer, Bühring (85. Köppe)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Khiro (75. Kaya), Kusch, Schlicht (19. Alamie), Von Tycowicz, Berger, Mohammadi, Zarek, Thiele (75. Abdulkarim), Haegebarth, Lange

Tore: 0:1 Maisam Mohammadi (13.), 1:1 Lias Schäfer (23.), 1:2 Maisam Mohammadi (46.), 1:3 Maisam Mohammadi (74.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30