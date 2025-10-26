Ergebnis 9. Spieltag 4:2 – Sieg für TuS Kochstedt gegen SG Empor Waldersee
Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der TuS Kochstedt vor 112 Fußballfans über einen soliden 4:2 (3:0)-Sieg gegen die SG Empor Waldersee freuen.
Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der TuS Kochstedt und die SG Empor Waldersee am Sonntag 4:2 (3:0) getrennt.
In Minute 13 schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Dessauer legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Hajowsky der Torschütze (19.).
Darvin Francis Hajowsky kickt TuS Kochstedt in 2:0-Führung – 19. Minute
Tor Nummer drei schoss Hajowsky für Kochstedt (42.). Die Partie blieb spannend. Adrian Elias Westendorf traf für gast (51). Hannes Bruch traf für gast (59). Spielstand 3:2 für den TuS Kochstedt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Dessau-Roßlau
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 9
Bereits vier Spielminuten später konnte Eric Landgraf (Kochstedt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (63.). Mit 4:2 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS Kochstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Dessauer sicherten sich somit Platz vier.
Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SG Empor Waldersee
TuS Kochstedt: Jeßwein – Ihbe, Streuber (75. Böhme), Krüger, Hein (63. Karbath), Buschmann (46. Landgraf), A. Zuchowski, Zabel, Hensen, Hajowsky (80. Ziemba), Strokosch (46. Krieg)
SG Empor Waldersee: Bahn – Bruch, Vogel (87. Loppnow), Schäfer, Herro (27. Samaniega Lopez), Rubitzsch, Griebner, Schilling, Chebbah, Gaedke (55. Schulze), Westendorf
Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (13.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (19.), 3:0 Darvin Francis Hajowsky (42.), 3:1 Adrian Elias Westendorf (51.), 3:2 Hannes Bruch (59.), 4:2 Eric Landgraf (63.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Christopher Große; Zuschauer: 112