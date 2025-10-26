Der Syntainics MBC bleibt in der Bundesliga durch den Auswärtssieg gegen Frankfurt ungeschlagen und thront weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz.

Frankfurt/MZ. - Zittern mussten die Fans des Syntainics MBC am Sonntagnachmittag bis zum Schluss, hatten schlussendlich aber das bessere Ende auf ihrer Seite: Nach Verlängerung setzte sich Weißenfels bei den Skyliners Frankfurt mit 97:93 durch und holte damit den fünften Sieg im fünften Spiel der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL). Der MBC bleibt damit Spitzenreiter.