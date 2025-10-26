Beim Sieg in Frankfurt Syntainics MBC präsentiert sich als nervenstarker Spitzenreiter
Der Syntainics MBC bleibt in der Bundesliga durch den Auswärtssieg gegen Frankfurt ungeschlagen und thront weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz.
26.10.2025, 19:00
Frankfurt/MZ. - Zittern mussten die Fans des Syntainics MBC am Sonntagnachmittag bis zum Schluss, hatten schlussendlich aber das bessere Ende auf ihrer Seite: Nach Verlängerung setzte sich Weißenfels bei den Skyliners Frankfurt mit 97:93 durch und holte damit den fünften Sieg im fünften Spiel der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL). Der MBC bleibt damit Spitzenreiter.