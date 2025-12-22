Christoph Dieckmann gibt seinen Posten als Beach-Volleyball-Bundestrainer im März 2026 auf. Sein Nachfolger steht bereits fest – und kommt aus den eigenen Reihen.

Frankfurt/Main - Der deutsche Beach-Volleyball-Bundestrainer Christoph Dieckmann wird seinen Job im nächsten Jahr beenden. Aus „persönlichen Gründen“ werde er den Deutschen Volleyball-Verband im März 2026 verlassen, gab der DVV bekannt.

Hintergrund ist, dass der 49-jährige Europameister von 2006 mit seiner Familie in Griechenland lebt. „Um die Aufgabe als Chef-Bundestrainer so auszuüben, dass sie meinem eigenen Anspruch genügt und den Athletinnen und Athleten gerecht wird, wäre jedoch eine deutlich stärkere Präsenz in Deutschland notwendig“, sagte Dieckmann.

Sein Nachfolger steht bereits fest: Der DVV wird Paul Becker (35) vom Nachwuchs- zum Chef-Bundestrainer befördern. „Paul hat sich in den vergangenen Jahren mit hervorragender Arbeit für höhere Aufgaben empfohlen“, sagte DVV-Sportvorstand Jaromir Zachrich.