Vertrag des Rechtsverteidigers läuft aus „Hat einen Markt“: Darum droht dem HFC der Abgang von Hauptmann
Marius Hauptmann ist einer der wichtigsten Profis des HFC. Das belegen die Zahlen. Sein Vertrag läuft aus. Bleibt der 26-Jährige? Diese Hoffnung hat der Klub.
22.12.2025, 14:00
Halle/MZ. - Fußball ist ein Spiel der Zahlen geworden. Selbst in der Regionalliga werden inzwischen allerlei Statistiken erhoben, für die man als neutraler Beobachter des Spiels kaum ein Gefühl entwickeln kann. Oder wer hat wohl in der Nordost-Staffel die meisten erfolgreichen Pässe im Angriffsdrittel gespielt?