Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem VfB Merseburg ein 2:1 (2:0)-Triumph über den SC Bernburg.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 78 Besuchern auf dem Sportplatz Ulmenweg geboten. Die Merseburger waren den Gästen aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Gleich nach Anpfiff schoss Oliver Hillemann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Knerler den Ball ins Netz (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Minute 5: VfB Merseburg führt mit zwei Toren

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Maximilian Roß wurde für Maso Erovic eingesetzt und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite verließen Til Heitzmann für Pepe Streithoff und Felix Hilmer für Dustin Strobach den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Dustin Strobach, den Ball ins Netz zu befördern und den Bernburgern noch ein Tor zu verschaffen (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Der VfB Merseburg sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Bierschenk, D. Wagner, Knerler (90. Kothe), Frühauf (63. Voigt), Hillemann, J. L. Wagner, Berndt (81. Arndt), Erovic (61. Roß), Nicodemus (75. Dähne), Korngiebel

SC Bernburg: Friedrich – Heitzmann (7. Streithoff), Lange, Krüger, Staat (57. Schmidt), Fahland, Schauer, Hilmer (51. Strobach), Becker, Lange, Raeck

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78