Der SV Union Heyrothsberge gelang es am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, den SV Arminia Magdeburg II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 20 Zuschauer waren live dabei.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 20 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer waren den Gästen aus Magdeburg mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Ben Wehnert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

SV Union Heyrothsberge baut Vorsprung auf 2:0 aus – 82. Minute

In der 55. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Arminia Magdeburg II steckte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Moritz Leonard Hanke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (82.). Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Montag, Wehnert (81. Wagner), Ziemann, Slodowski (13. Hobohm), Schneider, Ursu (87. Irps), Skrzypszok, Karmrodt, Hrachowitz (77. Felter), Hanke

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Abou Rawash, Mohammed (46. Osterloh), Chwoika, Ellebrecht, Kreuter, Berisha, Lang, Thürnagel (46. Truong), Ahmed, Diener (46. Krühne-Ploetz)

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20