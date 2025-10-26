Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem VfB Merseburg ein 2:1 (2:0)-Triumph über den SC Bernburg.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 78 Besuchern auf dem Sportplatz Ulmenweg geboten. Die Merseburger waren den Gästen aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Oliver Hillemann (VfB Merseburg) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Merseburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Tim Knerler der Torschütze (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

5. Minute: VfB Merseburg liegt mit 2:0 vorne

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Maximilian Roß kam rein für Maso Erovic und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite sprangen Pepe Streithoff für Til Heitzmann und Dustin Strobach für Felix Hilmer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Dustin Strobach, den Ball ins Netz zu befördern und den Bernburgern noch ein Tor zu bescheren (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Der VfB Merseburg sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Erovic (61. Roß), Hillemann, Nicodemus (75. Dähne), Korngiebel, J. L. Wagner, Bierschenk, Frühauf (63. Voigt), D. Wagner, Knerler (90. Kothe), Berndt (81. Arndt)

SC Bernburg: Friedrich – Staat (57. Schmidt), Fahland, Lange, Heitzmann (7. Streithoff), Becker, Schauer, Hilmer (51. Strobach), Krüger, Raeck, Lange

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78