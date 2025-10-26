Der VfL Halle 96 erzielte am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 97 Zuschauern einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Halle/MTU. Die 97 Besucher des Stadions am Zoo haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Plauen mit 3:0 (0:0) souverän.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Jegor Jagupov das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (77.). Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Joel Marks der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Minute 86: VfL Halle 96 mit 2:0 Vorsprung

Am Ende des Duells sollte es dem VfL Halle 96 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Marks den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (90.+2). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Die Hallenser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Haese, Marks, Pessel, Oikonomidis, Emmerich (72. Hentsch), Kurti (64. Borval), Cabral, Jagupov, Bölke (88. Rümpler), Lubsch

VFC Plauen: Pischon – De Moura Beal, Hussain (64. Plank), Habermann Passionoto, Limmer, Profis, Haake, Schubert (83. Eren), Martynets, Eichie (70. Kämpfer), Sponer

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97