Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der TuS Kochstedt vor 112 Fußballfans über einen soliden 4:2 (3:0)-Sieg gegen die SG Empor Waldersee freuen.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der TuS Kochstedt und die SG Empor Waldersee am Sonntag 4:2 (3:0) getrennt.

Darvin Francis Hajowsky traf für den TuS Kochstedt in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Dessauer legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Hajowsky der Torschütze (19.).

Tor Nummer drei schoss Hajowsky für Kochstedt (42.). Die Partie blieb spannend. Adrian Elias Westendorf traf für gast (51). Hannes Bruch traf für gast (59). Spielstand 3:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Bereits vier Minuten später konnte Eric Landgraf (Kochstedt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (63.). Mit 4:2 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS Kochstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Dessauer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SG Empor Waldersee

TuS Kochstedt: Jeßwein – Ihbe, Krüger, Strokosch (46. Krieg), Zabel, Hensen, Hein (63. Karbath), Hajowsky (80. Ziemba), Streuber (75. Böhme), Buschmann (46. Landgraf), A. Zuchowski

SG Empor Waldersee: Bahn – Schilling, Herro (27. Samaniega Lopez), Vogel (87. Loppnow), Bruch, Schäfer, Westendorf, Rubitzsch, Griebner, Gaedke (55. Schulze), Chebbah

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (13.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (19.), 3:0 Darvin Francis Hajowsky (42.), 3:1 Adrian Elias Westendorf (51.), 3:2 Hannes Bruch (59.), 4:2 Eric Landgraf (63.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Christopher Große; Zuschauer: 112