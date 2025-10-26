Ergebnis 9. Spieltag Kräftemessen zwischen SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa endet unentschieden 0:0
Für den Gastgeber SV Friedersdorf endete das Duell mit dem SV 1922 Pouch-Rösa am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Muldestausee/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa. 65 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u.Freizeitzentrum.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Muldestausee
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 9
0:0 Ausgleich im Spiel SV Friedersdorf gegen SV 1922 Pouch-Rösa –
Die Muldestauseer sind auf Platz sechs gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV 1922 Pouch-Rösa
SV Friedersdorf: Fleischer – Thiel (38. Rohde), Jefkay, Vereshchaka (82. Kauna), Siverchuk, Mühlbauer, Kökel (77. Krasnokutskyi), Fischer (60. Walter), Seiring, Stolzenhain (78. Rickelt), Janssen
SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Shaba, Kunyk, Synovyd, Tale (67. Paschos), Hulovych (86. Wittek), Robalo, Da Silva Semedo (34. Camara), Ersed, Rocktäschel (73. Hänisch), Gentil Da Cunha
; Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christoph Bäck, Mario Bischoff; Zuschauer: 65