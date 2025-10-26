Der TuS Kochstedt erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 112 Zuschauern einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen die SG Empor Waldersee.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der TuS Kochstedt und die SG Empor Waldersee am Sonntag 4:2 (3:0) getrennt.

Darvin Francis Hajowsky traf für den TuS Kochstedt in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Hajowsky den Ball ins Netz (19.).

Tor Nummer drei schoss Hajowsky für Kochstedt (42.). Die Partie blieb spannend. Adrian Elias Westendorf traf für gast (51). Hannes Bruch traf für gast (59). Spielstand 3:2 für den TuS Kochstedt.

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Eric Landgraf den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 erweiterte (63.). Damit war der Triumph der Dessauer entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS Kochstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Dessauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SG Empor Waldersee

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zabel, Streuber (75. Böhme), Hein (63. Karbath), Hajowsky (80. Ziemba), Ihbe, Strokosch (46. Krieg), Hensen, Krüger, A. Zuchowski, Buschmann (46. Landgraf)

SG Empor Waldersee: Bahn – Vogel (87. Loppnow), Gaedke (55. Schulze), Griebner, Westendorf, Schilling, Schäfer, Rubitzsch, Herro (27. Samaniega Lopez), Chebbah, Bruch

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (13.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (19.), 3:0 Darvin Francis Hajowsky (42.), 3:1 Adrian Elias Westendorf (51.), 3:2 Hannes Bruch (59.), 4:2 Eric Landgraf (63.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Christopher Große; Zuschauer: 112