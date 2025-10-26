weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Landesklasse 4 - Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 9. Spieltag: 0:0 – Unentschieden zwischen SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa

Ergebnis 9. Spieltag 0:0 – Unentschieden zwischen SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa

Für den Gastgeber SV Friedersdorf endete das Spiel gegen den SV 1922 Pouch-Rösa am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Aktualisiert: 26.10.2025, 19:51

Muldestausee/MTU. Im Sport- u.Freizeitzentrum haben 65 Fußballfans am Sonntag das Kräftemessen zwischen dem SV Friedersdorf und dem SV 1922 Pouch-Rösa verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Muldestausee
  • Wettbewerb: Landesklasse 4
  • Spieltag: 9

SV Friedersdorf auf Augenhöhe mit SV 1922 Pouch-Rösa – 0:0

Die Muldestauseer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Friedersdorf: Fleischer – Mühlbauer, Vereshchaka (82. Kauna), Kökel (77. Krasnokutskyi), Jefkay, Stolzenhain (78. Rickelt), Siverchuk, Fischer (60. Walter), Janssen, Thiel (38. Rohde), Seiring
SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Tale (67. Paschos), Hulovych (86. Wittek), Robalo, Gentil Da Cunha, Ersed, Kunyk, Shaba, Synovyd, Da Silva Semedo (34. Camara), Rocktäschel (73. Hänisch)
; Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christoph Bäck, Mario Bischoff; Zuschauer: 65