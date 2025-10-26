Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem VfB Merseburg ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den SC Bernburg.

Merseburg/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz Ulmenweg haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen das Team aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Gleich nach dem Anstoß schoss Oliver Hillemann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Tim Knerler (5.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

VfB Merseburg in Minute 5 2:0 in Führung

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Maximilian Roß kam rein für Maso Erovic und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite sprangen Pepe Streithoff für Til Heitzmann und Dustin Strobach für Felix Hilmer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Dustin Strobach (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Die Merseburger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Korngiebel, Frühauf (63. Voigt), D. Wagner, Bierschenk, Hillemann, Nicodemus (75. Dähne), Berndt (81. Arndt), Erovic (61. Roß), J. L. Wagner, Knerler (90. Kothe)

SC Bernburg: Friedrich – Hilmer (51. Strobach), Becker, Krüger, Raeck, Staat (57. Schmidt), Lange, Fahland, Heitzmann (7. Streithoff), Lange, Schauer

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78