Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die SG Union Sandersdorf fuhr die Turbine Halle am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Halle/MTU. Die 50 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Nick Josef Waschkowitz für Halle traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Lennox Sikora den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Minute 55: Turbine Halle liegt mit 2:0 vorne

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Anton Groh den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Sandersdorf erlangte (74.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Hildebrandt (67. Saile), Heidelberger (85. Fox), Nordhausen, Waschkowitz (80. Brandt), Sommer, Só, Sultanaliev, Schneider (89. Alassaf Alasaad), Sikora (71. Zaeske), Ries

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Pätzke (46. Stagat), Seide, Mühlbauer (56. Mieshchanin), Nitsche (83. Bergmann), Mackowiak (75. Franzke), Uhte, Mittmeier, Groh, Schneider, Födisch

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50