Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die SG Union Sandersdorf heimste die Turbine Halle am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 50 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf durch.

Gleich nach Anpfiff schoss Nick Josef Waschkowitz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Lennox Sikora den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Turbine Halle führt mit 2:0 – 55. Minute

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Anton Groh, den Ball ins Netz zu befördern und den Sandersdorfern noch ein Tor zu bescheren (74.). Die Turbine Halle rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Só, Nordhausen, Hildebrandt (67. Saile), Heidelberger (85. Fox), Sommer, Waschkowitz (80. Brandt), Schneider (89. Alassaf Alasaad), Sikora (71. Zaeske), Sultanaliev, Ries

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Pätzke (46. Stagat), Groh, Schneider, Mühlbauer (56. Mieshchanin), Mittmeier, Mackowiak (75. Franzke), Nitsche (83. Bergmann), Uhte, Födisch, Seide

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50