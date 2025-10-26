Der FSV Budissa Bautzen unter Leitung von Coach Steve Dieske feierte einen deutlichen Erfolg über den FC Einheit Rudolstadt mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Bautzen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 195 Besuchern des Stadions Müllerwiese geboten. Die Bautzener setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Rudolstadt durch.

Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bautzener waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 21 wurde ein weiteres Tor durch Karl-Ludwig Zech erzielt.

Der Siegeszug der Bautzener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steve Dieske im gegnerischen Tor. Oscar Haustein traf in Minute 32 und Felix Hennig in Minute 64. Spielstand 4:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Tom Nathe ersetzte Oscar Haustein und Theo Schäller kam rein für Julien Hentsch. Auf der Gastseite sprangen Liam Floßmann für Max Zerrenner und Yaser Bakavoli Mohammadi für Tom Krahnert ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Darius Böhme (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 5:0 verließen die Bautzener den Platz als Sieger. Der FSV Budissa Bautzen sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Rudolstadt

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Zech (79. Böhme), M. Noack, Kloß (61. Orosz), A. Rohlik, Hentsch (79. Schäller), Gerhardi (61. D. Rohlik), Haustein (68. Nathe), Käppler, Hennig, Schröder

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Krahnert (65. Bakavoli Mohammadi), Rühling (83. Siegel), Heß, Smyla, Schlegel, Schneider, Ensenbach (65. Fadavi), Rupprecht, Frackowiak, Zerrenner (65. Floßmann)

Tore: 1:0 Jannik Käppler (5.), 2:0 Karl-Ludwig Zech (21.), 3:0 Oscar Haustein (32.), 4:0 Felix Hennig (64.), 5:0 Darius Böhme (83.); Schiedsrichter: Tobias Behm (Eberswalde); Assistenten: Andy Stolz, Daniel Läser; Zuschauer: 195