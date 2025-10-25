Kein Punktgewinn für FC Halle-Neustadt: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen die Turbine Halle II hinnehmen.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der FC Halle-Neustadt und die Turbine Halle II ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Es waren schon 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Gregor Reinemann für Halle traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Hallenser doch noch belohnen: In der zweiten Minute wurde das Gegentor via Strafstoß durch Danut Halibei erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

47. Minute FC Halle-Neustadt gleichauf mit Turbine Halle II – 1:1

In Minute 57 fiel der finale Treffer der Partie. Zwölf Minuten nach der Pause gelang es Reinemann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Hallenser Mannschaft den Sieg zu bescheren (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Turbine Halle II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (61. Ali Yusuf), Keunang, Al-Hamdi (67. Burzlaff), Shuba, Halibei (61. Manga), Zavoloka, Moh, Müller, Tinto, Hardt

Turbine Halle II: Bergien – Anders (73. Wehse), Krziwanie, Müller, Ermolaev, Titonis (65. Kasparek), Kuske, Everding (83. Hayatou), Reinemann (90. Zahn), Leinhoß, Nultsch (65. Büchner)

Tore: 0:1 Gregor Reinemann (27.), 1:1 Danut Halibei (45.+2), 1:2 Gregor Reinemann (57.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45