Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der Zörbiger FC vor 79 Fußballfans über einen soliden 3:1 (3:0)-Erfolg gegen den SV Höhnstedt freuen.

Zörbig/MTU. Die 79 Besucher der Sportanlage haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zörbiger schlugen die Gäste aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän. Schiedsrichter Marcel Wolf (Sangherhausen) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Colin Seliger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Tom Matthias erzielt.

Minute 35: Zörbiger FC baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Zörbiger brach nicht ab. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Vincent Matz den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Höhnstedt erlangte (51.). Die Zörbiger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Brenner, Nentwig (46. Lindemann), Moreno Silva, Oertel, Schmidt (73. Deidok), Matthias, Teichert, Seliger, Gansen (66. Kleewein), Hempel

SV Höhnstedt: Orlamünde – Ruckhardt, Balashov, Matz, Raase, Schauer, Göring, Dressel, Matz, Rickert, Mergner (70. Aschenbach)

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79