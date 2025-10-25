Fußball-Landesklasse 5: Am Samstag war der FC Eintracht Köthen gegenüber dem 1. SV Sennewitz machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

0:2 – FC Eintracht Köthen verliert auf dem heimischen Platz klar gegen 1. SV Sennewitz

Köthen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Mathias Blum. Der Trainer von Köthen musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Sennewitz beobachten.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

79. Minute: FC Eintracht Köthen liegt 0:2 zurück

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es John Viany Bukenya, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 auszubauen (79.). Die Köther sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz

FC Eintracht Köthen: Friese – Kallenbach, Finze, Diawara, Winter (67. Marschall), Abou (65. Fritsch), Räber Cruz, Sawaneh (72. Becker), Paquo, Dzwonik, Passou Bitalounani

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Görlitz, Gerlach, Boettcher (54. Salomon), Angermann (76. Bartschek), Berner (46. Herrmann), Schmidt (88. Horn), Kasten, Lorenz (74. Seidewitz), Bukenya, Von Cieminski

Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40