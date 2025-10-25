Ergebnis 8. Spieltag 0:2 – FC Eintracht Köthen verliert auf dem heimischen Platz klar gegen 1. SV Sennewitz
Fußball-Landesklasse 5: Am Samstag war der FC Eintracht Köthen gegenüber dem 1. SV Sennewitz machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.
Köthen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Mathias Blum. Der Trainer von Köthen musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Sennewitz beobachten.
Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Köthen
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 8
79. Minute: FC Eintracht Köthen liegt 0:2 zurück
In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es John Viany Bukenya, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 auszubauen (79.). Die Köther sind auf Platz zwölf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz
FC Eintracht Köthen: Friese – Kallenbach, Finze, Diawara, Winter (67. Marschall), Abou (65. Fritsch), Räber Cruz, Sawaneh (72. Becker), Paquo, Dzwonik, Passou Bitalounani
1. SV Sennewitz: Al Hasan – Görlitz, Gerlach, Boettcher (54. Salomon), Angermann (76. Bartschek), Berner (46. Herrmann), Schmidt (88. Horn), Kasten, Lorenz (74. Seidewitz), Bukenya, Von Cieminski
Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40