Der Magdeburger SV Börde hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die VfB Germania Halberstadt A1 mit 2:5 (0:4).

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Magdeburger SV Börde und die VfB Germania Halberstadt A1 am Sonntag 2:5 (0:4) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Alexander Michl für Halberstadt traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Cicce Lancine (12.) erzielt wurde.

Magdeburger SV Börde sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 12

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt A1 kassierte einmal Gelb. Und auch Tor Nummer drei, vier und fünf konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (31, 45, 54.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt A1 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Dirk Lehmann kämpfte weiter und in Minute 55 gelang Adrian Rrustemi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach Anpfiff gelang es Rrustemi, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (68.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Germania Halberstadt A1

Magdeburger SV Börde: Richter – Neumann, Kohle, Westermann (86. Alali), Dunkel, Jahn, Schuster, Bittmann, Rrustemi, Lampe (71. Tzschöckell), Lima Sampa

VfB Germania Halberstadt A1: Hasenbalg – Lancine, Roßberg, Michl, Schürmann (68. Leube), Leopold, Naujoks, Simon, Ucke, Behrens (80. Stemmler), Schrader (68. Schneider)

Tore: 0:1 Alexander Michl (7.), 0:2 Cicce Lancine (12.), 0:3 Youen Schrader (31.), 0:4 Cicce Lancine (45.), 0:5 Max Leopold (54.), 1:5 Adrian Rrustemi (55.), 2:5 Adrian Rrustemi (68.); Zuschauer: 25