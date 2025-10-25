Der Zörbiger FC erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 79 Fußballfans einen klaren 3:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Zörbig/MTU. Die 79 Besucher der Sportanlage haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zörbiger besiegten das Team aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän. Schiedsrichter Marcel Wolf (Sangherhausen) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Colin Seliger (Zörbiger FC) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Tom Matthias erzielt.

Zörbiger FC führt in Minute 35 mit 2:0

Der Siegeszug der Zörbiger brach nicht ab. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Sechs Minuten nach Anpfiff gelang es Vincent Matz, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Salzatalern noch ein Tor zu verschaffen (51.). Der Zörbiger FC hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Oertel, Schmidt (73. Deidok), Hempel, Gansen (66. Kleewein), Matthias, Brenner, Seliger, Nentwig (46. Lindemann), Moreno Silva, Teichert

SV Höhnstedt: Orlamünde – Dressel, Schauer, Göring, Mergner (70. Aschenbach), Ruckhardt, Balashov, Raase, Rickert, Matz, Matz

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79