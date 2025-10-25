Kein Punktgewinn für FC Halle-Neustadt: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen die Turbine Halle II hinnehmen.

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der FC Halle-Neustadt und die Turbine Halle II am Samstag 1:2 (1:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Gregor Reinemann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Hallenser doch noch revanchieren: In der zweiten Minute wurde das Gegentor via Strafstoß durch Danut Halibei erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

1:1 im Duell zwischen FC Halle-Neustadt und Turbine Halle II – 47. Minute

In Minute 57 fiel das letzte Tor der Partie. Zwölf Minuten nach der Pause gelang es Reinemann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Hallenser zu entscheiden (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Turbine Halle II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (61. Ali Yusuf), Hardt, Keunang, Tinto, Halibei (61. Manga), Shuba, Al-Hamdi (67. Burzlaff), Müller, Zavoloka, Moh

Turbine Halle II: Bergien – Titonis (65. Kasparek), Reinemann (90. Zahn), Nultsch (65. Büchner), Kuske, Ermolaev, Leinhoß, Everding (83. Hayatou), Müller, Anders (73. Wehse), Krziwanie

Tore: 0:1 Gregor Reinemann (27.), 1:1 Danut Halibei (45.+2), 1:2 Gregor Reinemann (57.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45