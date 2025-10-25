Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der Zörbiger FC vor 79 Zuschauern über einen soliden 3:1 (3:0)-Erfolg gegen den SV Höhnstedt freuen.

Zörbig/MTU. Die 79 Besucher der Sportanlage haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zörbiger besiegten die Gäste aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Marcel Wolf (Sangherhausen) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Colin Seliger für Zörbig traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zörbiger legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Tom Matthias der Torschütze.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Vincent Matz (Höhnstedt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Höhnstedt erzielen (51.). Die Zörbiger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Brenner, Hempel, Seliger, Schmidt (73. Deidok), Gansen (66. Kleewein), Oertel, Nentwig (46. Lindemann), Moreno Silva, Teichert, Matthias

SV Höhnstedt: Orlamünde – Balashov, Matz, Ruckhardt, Matz, Schauer, Dressel, Raase, Göring, Rickert, Mergner (70. Aschenbach)

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79