Weißenfels/MTU. Der TSV Großkorbetha und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 4:2 (3:0).

Schon kurz nach Spielstart schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Schneider (25.) erzielt wurde.

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Heiko Schubert den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (81.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Müchelner aber nicht mehr einholen. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – Große, P. Knothe, Küster (60. Lieb), Schneider, F. F. Knothe, Thurm, Buchheim, Hartmann, Hesse (74. Hanschke), Binneböse (82. Hoppen)

Sportring Mücheln: Mund – Sell (46. Büttner), Bagehorn (63. Richter), Maak, Sommerwerk, Berghammer, Marggraf (46. Lange), Schubert, Grosser (73. Kunze), Hiersig, Kuhnert

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148