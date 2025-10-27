weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Hallescher FC: Braydon Manu erlebt bittere Realität bei PEC Zwolle

der Durchbruch gelang beim Halleschen FC Das ist die bittere Realität von Ex-HFC-Publikumsliebling Braydon Manu

Der Flügelspieler spielte sich einst vom Halleschen FC bis in die Bundesliga und die Nationalmannschaft Ghanas. Wie  seine Karriere ins Stocken geraten ist. 

Aktualisiert: 28.10.2025, 14:35
Braydon Manu steht derzeit in den Niederlanden beim PEC Zwolle unter Vertrag.
Braydon Manu steht derzeit in den Niederlanden beim PEC Zwolle unter Vertrag. Foto: Imago/Pro Shots

Zwolle/Halle/MZ/CKI - Braydon Manu kam einst als Nobody zum Halleschen FC in die dritte Liga. Dort entwickelte sich der Flügelspieler zum Leistungsträger und Publikumsliebling, bevor er nach seinem Wechsel zum SV Darmstadt 98 mit den Hessen den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Viermal lief Manu im deutschen Oberhaus auf.