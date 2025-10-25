Für den FC Halle-Neustadt endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die Turbine Halle II mit 1:2 (1:1).

Halle/MTU. Der FC Halle-Neustadt und die Turbine Halle II haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Es waren bereits 27 Minuten des Spiels vergangen, als Gregor Reinemann für Halle traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor der Partie. Diesmal war Danut Halibei der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

47. Minute FC Halle-Neustadt und Turbine Halle II im Gleichstand – 1:1

In Minute 57 fiel der finale Treffer der Partie. Zwölf Minuten nach Anpfiff gelang es Reinemann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Hallenser zu entscheiden (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Turbine Halle II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zavoloka, Moh, Halibei (61. Manga), Al-Hamdi (67. Burzlaff), Keunang, Shuba, Hardt, Müller, Tinto, Teklay (61. Ali Yusuf)

Turbine Halle II: Bergien – Reinemann (90. Zahn), Leinhoß, Kuske, Krziwanie, Everding (83. Hayatou), Titonis (65. Kasparek), Nultsch (65. Büchner), Anders (73. Wehse), Müller, Ermolaev

Tore: 0:1 Gregor Reinemann (27.), 1:1 Danut Halibei (45.+2), 1:2 Gregor Reinemann (57.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45