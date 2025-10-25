Fußball-Landesklasse 5: Am vergangenen Samstag war der FC Eintracht Köthen gegenüber dem 1. SV Sennewitz machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Köthen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Mathias Blum. Der Trainer von Köthen musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Sennewitz beobachten.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Rudolph, als Niklas Kasten für Sennewitz traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Minute 79: FC Eintracht Köthen liegt 0:2 zurück

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als John Viany Bukenya den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (79.). Damit war der Sieg der Petersberger entschieden. Der FC Eintracht Köthen rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz

FC Eintracht Köthen: Friese – Diawara, Winter (67. Marschall), Paquo, Finze, Sawaneh (72. Becker), Kallenbach, Abou (65. Fritsch), Dzwonik, Räber Cruz, Passou Bitalounani

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Kasten, Angermann (76. Bartschek), Görlitz, Von Cieminski, Lorenz (74. Seidewitz), Gerlach, Boettcher (54. Salomon), Bukenya, Schmidt (88. Horn), Berner (46. Herrmann)

Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40