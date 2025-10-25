Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Kelbra vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Kelbra/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer schlugen das Team aus Weißenfels mit 3:0 (0:0) souverän.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Jaroslav Shpikula das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (54.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Illia Nosov (65.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

65. Minute: SV Kelbra liegt mit 2:0 vorne

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Luca Connor Matschulat (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 gingen die Kelbraer als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov, Barthel, Gurniak, Matschulat (90. Neumann), Rybak, Eis, Tagishi (71. Hegenbart), Khudyi, Shpikula, Eßrich (82. Bornkessel)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Drischmann, Schell (59. Ghebregergis), Kräuter, Dos Prazeres Pires, Kopp, Kowol, Rothhoff, Kopp, Köhler, Ullmann

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40