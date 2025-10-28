Die Oklahoma City Thunder bleiben in der NBA-Saison weiter makellos. Gegen die Dallas Mavericks wird Isaiah Hartenstein zum entscheidenden Faktor. Die Orlando Magic verlieren hingegen erneut.

Dallas - Auch dank einer starken Leistung von Isaiah Hartenstein bleibt Titelverteidiger Oklahoma City Thunder in der NBA ungeschlagen. Der Meister der Vorsaison gewann bei den Dallas Mavericks mit 101:94 und feierte den vierten Sieg im vierten Saisonspiel. Die Texaner hingegen mussten bereits die dritte Niederlage hinnehmen.

Bei den Orlando Magic um die Europameister Franz Wagner und Tristan da Silva setzt sich die Ergebniskrise derweil fort. Das Team aus Florida verlor bei den Philadelphia 76ers mit 124:136, für Orlando war es bereits die dritte Niederlage in Folge.

Hartenstein bremst Aufholjagd der Mavericks

Hartenstein hinterließ bei den Thunder sowohl offensiv als auch defensiv Eindruck. Seine 16 Punkte bedeuteten einen persönlichen Bestwert in der laufenden Saison, außerdem sammelte er zwölf Rebounds - so viele wie kein anderer Spieler der Partie. Im letzten Viertel verwandelte der Deutsche zwei wichtige Würfe und unterbrach damit eine Aufholjagd der Mavericks.

Bester Werfer bei OKC war aber einmal mehr Shai Gilgeous-Alexander, der wertvollste Spieler der Liga (MVP) erzielte 23 Punkte. Bei den Mavericks überzeugte Anthony Davis mit 26 Zählern, während Rookie Cooper Flagg einen völlig gebrauchten Abend erlebte. Der Nummer-1-Pick des vergangenen Drafts traf nur einen von neun Würfen und beendete das Spiel mit zwei Punkten.

Wagner solide, da Silva ohne Punkte

In Philadelphia zeigte Franz Wagner für Orlando eine gute Leistung, der Berliner erzielte 22 Punkte. Sein kongenialer Partner Paolo Banchero kam sogar auf 32 Zähler, gemeinsam konnten sie die erneute Niederlage aber nicht verhindern. Tristan da Silva blieb ohne Punkte. Bei den 76ers, die auf den verletzten Joel Embiid verzichten mussten, ragte Tyrese Maxey mit 43 Zählern heraus.

Einen Rückschlag mussten unterdessen die Los Angeles Lakers hinnehmen. Die Kalifornier verloren ohne ihre beiden Topstars Luka Doncic und LeBron James zu Hause gegen die Portland Trail Blazers mit 108:122. Doncic wird den Lakers Berichten zufolge etwa eine Woche fehlen, bei James soll die Situation demnächst noch einmal neu bewertet werden.