Florian Lipowitz hat sich aus der Pause zurückgemeldet. Der Tour-Dritte hofft nun, nicht mehr so oft angeschlagen zu sein.

Berlin - Radprofi Florian Lipowitz hat sich an der Nase operieren lassen. „Das war schon länger im Gespräch“, sagte der Dritte der diesjährigen Tour de France im ARD-Podcast „Tourfunk“. Der 25-Jährige wurde in der Vergangenheit immer wieder von Infekten im Nasenbereich gehandicapt. „Ich hoffe, dass es sich durch die OP verbessern wird“, sagte der Ulmer über den Eingriff an der Nasenscheidewand.

„Nicht direkt Knieschmerzen einfahren“

Seit einigen Tagen ist der Profi vom deutschen Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe wieder im Training. „Ich habe sechs Wochen Off-Season gemacht, dementsprechend schlecht ist gerade die Form“, sagte Lipowitz, der Mitte September die letzten Rennen gefahren war. „Ich bin guter Dinge, dass das schnell wieder zurückkommt.“ Den Wiedereinstieg geht er gemütlich an. „Man will sich auch nicht direkt Knieschmerzen einfahren.“

Mit Freundin Antonia Weeger, einer Mountainbikerin, war Lipowitz eine Woche lang im Südtirol-Urlaub: „Wir haben es uns gut gehen lassen.“ Die Unterstützung braucht er: „Für mich sind Familie und Freundin megawichtig.“

Nun will Lipowitz wieder durchstarten: „Nach den Erfolgen im letzten Jahr sind die Erwartungen auf jeden Fall da. Ich versuche, das so gut wie möglich beiseitezustellen.“ Den Wechsel von Superstar Remco Evenepoel zu seinem Team nimmt er gelassen. „Es ist natürlich immer schön, wenn man so einen erfolgreichen Fahrer im Team hat“, sagte Lipowitz.