Der Zörbiger FC erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 79 Fußballfans einen klaren 3:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Zörbig/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 79 Besuchern der Sportanlage geboten. Die Zörbiger waren den Gästen aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän überlegen. Schiri Marcel Wolf (Sangherhausen) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Colin Seliger für Zörbig traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Matthias den Ball ins Netz.

Minute 35: Zörbiger FC führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Zörbiger brach nicht ab. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Sechs Minuten nach Anstoß gelang es Vincent Matz, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Salzatalern noch ein Tor zu verschaffen (51.). Der Zörbiger FC hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Hempel, Gansen (66. Kleewein), Seliger, Brenner, Moreno Silva, Nentwig (46. Lindemann), Matthias, Schmidt (73. Deidok), Oertel, Teichert

SV Höhnstedt: Orlamünde – Dressel, Matz, Ruckhardt, Göring, Rickert, Balashov, Matz, Raase, Mergner (70. Aschenbach), Schauer

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79