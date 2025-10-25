Mit einer Niederlage für den FC Halle-Neustadt endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die Turbine Halle II mit 1:2 (1:1).

Halle/MTU. Der FC Halle-Neustadt und die Turbine Halle II haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Gregor Reinemann (Turbine Halle II) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Hallenser doch noch revanchieren: In Minute 47 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Danut Halibei erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Das finale Tor der Partie fiel zwölf Minuten nach der Pause, als Reinemann den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Halle sicherte (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Turbine Halle II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Müller, Zavoloka, Halibei (61. Manga), Teklay (61. Ali Yusuf), Hardt, Tinto, Moh, Shuba, Keunang, Al-Hamdi (67. Burzlaff)

Turbine Halle II: Bergien – Krziwanie, Kuske, Leinhoß, Nultsch (65. Büchner), Titonis (65. Kasparek), Everding (83. Hayatou), Reinemann (90. Zahn), Müller, Ermolaev, Anders (73. Wehse)

Tore: 0:1 Gregor Reinemann (27.), 1:1 Danut Halibei (45.+2), 1:2 Gregor Reinemann (57.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45