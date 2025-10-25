Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Kelbra vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Kelbra/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Kelbra ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Kelbraer gewannen souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Kontrahenten aus Weißenfels.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Jaroslav Shpikula (SV Kelbra) netzte in der 9. Minute der zweiten Halbzeit (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Illia Nosov den Ball ins Netz (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

34 Minuten nach der Pause konnte Luca Connor Matschulat (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Shpikula, Matschulat (90. Neumann), Khudyi, Gurniak, Eßrich (82. Bornkessel), Tagishi (71. Hegenbart), Barthel, Eis, Nosov

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Dos Prazeres Pires, Kopp, Drischmann, Rothhoff, Kowol, Kräuter, Schell (59. Ghebregergis), Köhler, Ullmann, Kopp

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40