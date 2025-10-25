Dem Zörbiger FC gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Höhnstedt mit 3:1 (3:0) zu besiegen. 79 Zuschauer waren live dabei.

Zörbig/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 79 Besuchern der Sportanlage geboten. Die Zörbiger setzten sich souverän mit 3:1 (3:0) gegen die Gäste aus Höhnstedt durch. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Marcel Wolf (Sangherhausen) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Colin Seliger für Zörbig traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zörbiger legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Tom Matthias der Torschütze.

Zörbiger FC führt mit 2:0 – 35. Minute

Der Siegeszug der Zörbiger brach nicht ab. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Vincent Matz (Höhnstedt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Höhnstedt erzielen (51.). Die Zörbiger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Gansen (66. Kleewein), Nentwig (46. Lindemann), Teichert, Moreno Silva, Matthias, Oertel, Hempel, Brenner, Schmidt (73. Deidok), Seliger

SV Höhnstedt: Orlamünde – Matz, Raase, Balashov, Matz, Schauer, Dressel, Göring, Rickert, Mergner (70. Aschenbach), Ruckhardt

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79