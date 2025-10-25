Mit einer Niederlage für den FC Halle-Neustadt endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die Turbine Halle II mit 1:2 (1:1).

Gregor Reinemann (Turbine Halle II) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie. Diesmal war Danut Halibei der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In Minute 57 fiel das letzte Tor der Partie. Zwölf Minuten nach Anpfiff gelang es Reinemann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Hallenser zu entscheiden (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Turbine Halle II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Keunang, Müller, Hardt, Al-Hamdi (67. Burzlaff), Teklay (61. Ali Yusuf), Shuba, Zavoloka, Tinto, Halibei (61. Manga), Moh

Turbine Halle II: Bergien – Anders (73. Wehse), Müller, Titonis (65. Kasparek), Everding (83. Hayatou), Leinhoß, Kuske, Ermolaev, Reinemann (90. Zahn), Nultsch (65. Büchner), Krziwanie

Tore: 0:1 Gregor Reinemann (27.), 1:1 Danut Halibei (45.+2), 1:2 Gregor Reinemann (57.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45