Pkw überschlägt sich auf A38! Autobahn in Richtung Leipzig nach Unfall gesperrt

Am Montagnachmittag hat sich ein Auto auf der A38 überschlagen. Die Autobahn ist in Richtung Leipzig gesperrt.

Obhausen. – Auf der A38 bei Obhausen in Fahrtrichtung Leipzig hat sich am Montagnachmittag gegen 15 Uhr nach ersten Informationen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein Rettungshubschrauber ist nach dem Unfall auf der A38 im Einsatz. Foto: Marvin Matzulla

Ein Auto sei von der Autobahn geschleudert worden. Dabei sei ein Rad abgerissen worden. Es habe zwei Verletzte in dem Auto gegeben. Zum Zustand der Verletzten liegen noch keine Informationen vor. Auch ein Rettungsschubschrauber der ADAC Luftrettung ist vor Ort im Einsatz.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen, die Personen mussten von der Feuerwehr mit schwerem technischem Gerät aus dem Auto befreit werden. Die A38 ist in Fahrtrichtung Leipzig gesperrt.