Der FC Eintracht Köthen hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:2 (0:1).

FC Eintracht Köthen unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen 1. SV Sennewitz

Köthen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Mathias Blum. Der Trainer von Köthen musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Sennewitz beobachten.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

79. Minute: FC Eintracht Köthen 0:2 im Hintertreffen

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es John Viany Bukenya, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (79.). Der FC Eintracht Köthen rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz

FC Eintracht Köthen: Friese – Räber Cruz, Finze, Passou Bitalounani, Paquo, Diawara, Abou (65. Fritsch), Dzwonik, Winter (67. Marschall), Sawaneh (72. Becker), Kallenbach

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Lorenz (74. Seidewitz), Görlitz, Kasten, Gerlach, Angermann (76. Bartschek), Bukenya, Boettcher (54. Salomon), Von Cieminski, Schmidt (88. Horn), Berner (46. Herrmann)

Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40