Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 40 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Jaroslav Shpikula für Kelbra traf und neun Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Illia Nosov (65.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

65. Minute: SV Kelbra liegt mit 2:0 vorne

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Luca Connor Matschulat den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (79.). Damit war der Triumph der Kelbraer gesichert. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Eßrich (82. Bornkessel), Matschulat (90. Neumann), Barthel, Khudyi, Nosov, Eis, Gurniak, Tagishi (71. Hegenbart), Rybak

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Rothhoff, Schell (59. Ghebregergis), Ullmann, Kowol, Kopp, Kopp, Köhler, Drischmann, Kräuter, Dos Prazeres Pires

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40