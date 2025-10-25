Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 7:0 (5:0) fegte die Mannschaft der SG Döllnitz den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Platz.

Schkopau/MTU. 7:0 (5:0) in Döllnitz: Ganze sieben Bälle hat das Team von Robert Fiedler, die SG Döllnitz, am Sonntag im Tor der Gegner aus Lützen untergebracht.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Karl Niclas Trisch für Döllnitz traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Oskar Voigt (14.) erzielt wurde.

SG Döllnitz führt mit 2:0 – 14. Minute

Der Siegeszug der Schkopauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Robert Fiedler im gegnerischen Tor. Voigt traf in Minute 24, Trisch zweimal in Minute 31 und 45 und Mauder in Minute 77. Spielstand 6:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Mauder (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – TSV Eintracht Lützen

SG Döllnitz: Petzold – Bültermann, Eckert, Querfeld, Voigt, Harmatha (46. Mehlhose), Seifert, Schumacher (46. Mauder), Trisch

TSV Eintracht Lützen: Bui – Nadolny (66. Laufer), Staude, Nadolny, Weiß, Lehmann, Meyer (24. Neidhold), Putzer (66. Pretzsch), Hristov (78. Burau)

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (4.), 2:0 Oskar Voigt (14.), 3:0 Oskar Voigt (24.), 4:0 Karl Niclas Trisch (31.), 5:0 Karl Niclas Trisch (45.), 6:0 Anton Mauder (77.), 7:0 Anton Mauder (88.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Zuschauer: 37