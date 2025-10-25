Für den Gastgeber VfB Auerbach 1 endete das Spiel gegen die SG Union Sandersdorf am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Auerbach/vogtl./MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf mit einem torlosen 0:0 (0:0). 268 Fußballfans waren in der Arena zur Vogtlandweide live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SG Union Sandersdorf

VfB Auerbach 1: Birke – Schardt, Hache (73. Brejcha), Weigel (73. Roscher), Voigt (54. Graf), Spranger (73. Bauer), Guzlajevs, Kadric, Schmidt, Birkner, Cermus

SG Union Sandersdorf: Räthel – Nakano, Jauck, Walter (85. Mittmeier), Hamella, Sponholz, Farkas (73. Exner), Brunner, Choschnau, Scheibe (85. Stashenko), Sauer (77. Seifert)

; Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Paul Bräuer, Konrad Götze; Zuschauer: 268